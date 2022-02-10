НАТО, поддержи нас! – Гончаренко просит спасти Украину от морской блокады

10.02.2022  15:25 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

Перекрытие акватории Черного и Азовского морей в рамках анонсированных учений ВМФ России угрожает колоссальными экономическими потерями Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перекрытие акватории Черного и Азовского морей в рамках анонсированных учений ВМФ России угрожает колоссальными...

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По мнению Гончаренко, блокада остановит минимум две трети грузового оборота Украины.

«Фактически до территориальных вод Украины они хотят перекрыть северо-запад Черного моря, а это грозит просто блокадой коммерческого трафика, товарооборота Украины. Мы с вами понимаем, что порты большой Одессы дают две трети грузового оборота Украины и любое напряжение может иметь серьезные последствия», – заявил депутат.

Политик также считает, что в этом случае спасти Украину должно НАТО, введя свои корабли в Черное море:

«Только что у меня была встреча с послом США в ОБСЕ, я обратил внимание господина посла Майкла Карпентера, – он в прошлом, когда Байден был вице-президентом, он был его советником по национальной безопасности. Я как раз обращал его внимание на ситуацию в Черном море и тоже просил поддержки, потому что, конечно, нам очень важно не допустить таких блокад коммерческого судоходства в Черном море. Нам очень важно военное присутствие стран НАТО в Черном море – это одна из тем, которые Украина должна поднимать и ставить, потому что для нас это болевая точка».

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