НАТО подставляет спутники Илона Маска под российский удар

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Новости Украины

Россия имеет на вооружении противоспутниковые ракет, которые могут быть применены против объектов, обслуживающих ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, подполковник в отставке Александр Овчинников, отвечая на вопрос о готовности России сбивать военные спутники НАТО над Украиной и проводимых альянсом учений ядерных сил «Стойкий полдень».

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«В Пентагоне сидят далеко не дураки. Они никогда не будут представлять данные своих военных спутников Украине, которая не входит в НАТО. Россия – ядерная держава и проводит аналогичные «Стойкому полдню» учения своих стратегических ядерных сил «Гром-2022». Конечно, замысел учений российских СЯС связан с возможной агрессией НАТО и ситуацией в Украине. Но там хорошо понимают, что дальнейшая эскалация связана с ядерной мировой войной. Поэтому американские военные поддерживают ВСУ «на гуманитарном уровне», через гражданские фирмы, такие как SpaceX и т.п. Таким образом, их подставляя, сами же остаются в стороне», – сказал эксперт «Независимой газете.

По его словам, помимо хакерских атак на потенциальных космических противников, у РФ есть и другие возможности уничтожения «квазигражданской инфраструктуры» США, помогающей ВСУ вести боевые действия.

«Почти год назад – 15 ноября 2021 года российская ракета ювелирно уничтожила старый свой спутник «Космос-1408» на низкой околоземной орбите. Таким образом, де-факто у России есть противоспутниковые ракеты. Но их сейчас применять – это дорогое удовольствие. Тем более у Илона Маска в настоящее время в SpaceX имеется около 3 тыс. подобных спутников на орбите и около 20 тыс. терминалов на земле в Украине, которые помогают в боевой работе против Вооруженных сил РФ. Эти спутники физически с помощью космических ракет уничтожить очень затратно и трудно, но зато с помощью IT-атак, путем применения средств радиоэлектронной борьбы, лазерного оружия это вполне возможно», – считает Овчинников.