Выборы
//exit;
15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Донбасс, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

НАТО подталкивает Украину к постепенному отказу от своих территорий

Закрепление в Конституции Украины курса на ЕС и НАТО означает консервацию войны в Донбассе на долгие годы.

К такому выводу в своем блоге приходит киевский политолог Владимир Воля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, нет “ни слова правды” в недавнем заявлении президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего после второго тура выборов освободить украинских моряков и достичь мира в Донбассе.

“1) Полного и устойчивого прекращения огня не будет, пока Украина не откажется от курса на вступление в НАТО и ЕС. Или хотя бы до тех пор, когда эти положения исчезнут из Конституции. Логика здесь проста. И наша власть должна была понимать, что курс на НАТО означает консервацию стрельбы на Донбассе на годы. Это значит, что на Донбассе еще годами будут гибнуть украинские бойцы. А по сути, курс на НАТО – это скрытое начало постепенному отказу от наших территорий. За что кровь проливали и проливают наши соотечественники?

2) Прорыва в освобождении тоже не будет. Если Порошенко останется на второй срок, то к 2010 году не будет даже каких-то маленьких символических обменов и освобождений. Если будет Зеленский, то можно рассчитывать на какие-то символические жесты со стороны Кремля до парламентских выборов. И на это слабая надежда, но она есть.

3) Начало политического процесса невозможно, если не изменится состав Рады. То есть не раньше 2020 года, но не с Порошенко. Потому политический процесс тоже стал заложником закрепленного в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС”, – резюмирует Воля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть