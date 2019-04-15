НАТО подталкивает Украину к постепенному отказу от своих территорий

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Закрепление в Конституции Украины курса на ЕС и НАТО означает консервацию войны в Донбассе на долгие годы.

К такому выводу в своем блоге приходит киевский политолог Владимир Воля.

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По его словам, нет “ни слова правды” в недавнем заявлении президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего после второго тура выборов освободить украинских моряков и достичь мира в Донбассе.

“1) Полного и устойчивого прекращения огня не будет, пока Украина не откажется от курса на вступление в НАТО и ЕС. Или хотя бы до тех пор, когда эти положения исчезнут из Конституции. Логика здесь проста. И наша власть должна была понимать, что курс на НАТО означает консервацию стрельбы на Донбассе на годы. Это значит, что на Донбассе еще годами будут гибнуть украинские бойцы. А по сути, курс на НАТО – это скрытое начало постепенному отказу от наших территорий. За что кровь проливали и проливают наши соотечественники?

2) Прорыва в освобождении тоже не будет. Если Порошенко останется на второй срок, то к 2010 году не будет даже каких-то маленьких символических обменов и освобождений. Если будет Зеленский, то можно рассчитывать на какие-то символические жесты со стороны Кремля до парламентских выборов. И на это слабая надежда, но она есть.

3) Начало политического процесса невозможно, если не изменится состав Рады. То есть не раньше 2020 года, но не с Порошенко. Потому политический процесс тоже стал заложником закрепленного в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС”, – резюмирует Воля.