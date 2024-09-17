НАТО показывает слабость, заявляя, что не будет воевать с Россией, – экс-вице-премьер Нидерландов

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Заявления НАТО о том, что Альянс никогда не будет напрямую воевать с Россией – это признаки его слабости. Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявила экс-вице-премьер Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая чиновница считает, что НАТО должно показывать «стратегическую неопределенность» и не давать повода усомниться в своей решимости.

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«Я должна была убеждать своих коллег делать больше, тратила время с нашими промышленными предприятиями, настаивая на том, что они должны увеличить производство соответствующих видов вооружения. Теперь я должна настаивать, что политики должны принимать решение помочь Украине развивать свой собственный военно-промышленный комплекс. Конечно, есть вещи, которые стали заметны. Во-первых, много лидеров теперь говорят, что они не сделают, вместо того, что они сделают. И это – признак слабости. Если ты каждый раз подчеркиваешь, чего ты не будешь делать, что ты не пошлешь свои войска, что ты не будешь защищать пространство над Украиной, то это показывает, что НАТО не готово. Когда говорят: «Нет-нет-нет, мы с Россией никогда не будем напрямую воевать», – это снова нас чрезмерно сдерживает. Нам нужна эта стратегическая неопределенность, но мы должны показать, что очень серьезно занимаемся сдерживанием угроз нашим странам, но и что касается угроз Украине также. Это должен быть наш единый посыл нашему противнику», – заявила Оллонгрен.

Напомним, что во время Второй Мировой войны Голландия сдалась гитлеровцам за 5 дней.