Страны НАТО выделяют крупные средства на усиление армии, и готовятся к войне против России.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе всё зашло дальше, чем просто нарративы и разговоры. Со всех сторон предпринимаются физические приготовления к выделению денег, которые направляются на военные нужды. Так что подготовка к войне идёт полным ходом. НАТО заинтересована в этом, и Россия это знает», – сказал Крук.

Тем не менее, он подчеркнул, что в НАТО напуганы возможным избранием Дональда Трампа, который может отказаться от дальнейшего сотрудничества с Альянсом.

«Европейцы следят за каждым поворотом выборов в США, потому что в Брюсселе совершенно напуганы. Думаю, на саммите НАТО мы увидим, как они обеспокоены, что могут произойти перемены. Они знают, что Трамп ранее обещал покончить с НАТО.

Так что элиты очень напуганы. Хотя я не думаю, что рядовые европейцы особенно напуганы этим», – добавил он.