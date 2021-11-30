НАТО получает ответ: Крым прикроют ракеты с увеличенной дальностью полета

30.11.2021  09:40 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Арктика, Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия


Береговые бригады Северного и Черноморского флотов получат сверхдальнобойные противокорабельные ракетные комплексы «Бал», удары которых практически невозможно отразить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве.

Береговые бригады Северного и Черноморского флотов получат сверхдальнобойные противокорабельные ракетные комплексы «Бал», удары которых...

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Отмечается, что береговой ракетный комплекс (БРК) с новым боеприпасом Х-35 сможет поражать не только корабли, но и наземные цели: точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. При этом ракеты будут практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах, а также могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

В настоящее время БРК с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. – пуски в этом году были на Черноморском и Северном флотах. Если сейчас ракеты это класса способны на дальность полета от 120 до 260 километров, то новые — более 300 километров. Точные тактико-технические характеристики нового боеприпаса не разглашаются.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, батареи БРК считаются хребтом береговой обороны, и появление новых дальнобойных ракет скажется на ее надежности и эффективности.

«Сейчас ситуация в Черноморском регионе напряженная, и первоочередное усиление Крыма выглядит вполне логично. На днях в его акваторию зашел эсминец США Arleigh Burke. До этого там были штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Их визит сопровождался активизацией действий воздушных беспилотников и самолетов-разведчиков США и стран НАТО вблизи российских границ. В Баренцевом море активность Североатлантического альянса значительно ниже, но на севере базируются российские атомные подводные ракетоносцы, которые требует надежного прикрытия», – сказал эксперт.

Он добавил, что с появлением дальнобойных ракет так называемая зона ограничения доступа расширится, а также станет более насыщенной и опасной для потенциального противника.

«В такую зону кораблям противника лучше не входить, потому что там они с высокой долей вероятности будут уничтожены. По этой причине кораблям с ударным вооружением придется переносить рубеж пуска ракет подальше от наших берегов», – резюмировал Болтенков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», умнейший в мире ракетный комплекс надежно защитил Крым от нападения с моря

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