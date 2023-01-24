НАТО поставляет на Украину снаряды с обедненным ураном

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Снаряды с обедненным ураном будут находиться в боекомплекте танков «Леопард-2», которые Германию вынуждают поставить на Украину.

Об этом в эфире «Соловьев. лайф» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть один важный нюанс, о котором надо сказать. На вооружении этого танка имеются снаряды с урановым сердечником. Кстати, как и на вооружении таких машин как «Брэдли» и «Мардеры». Это подкалиберные бронебойные снаряды, урановый сердечник позволяет на 20% повысить их бронепробиваемость. То есть когда мы говорим, что немецкий снаряд превосходит по бронепробиваемости наш, надо понимать, что это за счет того, что у него имеется урановый сердечник», – сказал Сивков.

По его словам, Россия не использует такие сердечники, потому что их применение ведет к заражению местности.

«Территория, на которой мы ведем боевые действия, является территорией РФ, и мы там такие снаряды, конечно, применять не будем. Но при этом надо четко сказать, что применение таких снарядов на территории РФ, если они будут поставлены Украине со стороны стран НАТО, мы должны рассматривать как применение против России грязной ядерной бомбы и отвечать соответствующим образом. Причем, не Украине, а той стране, которая поставит эти снаряды», – сказал Сивков.

Он считает, что с соответствующим заявлением должен выступить МИД РФ, а если оно не будет услышано, «мы должны создать такие же проблемы».

В целом, по мнению Сивкова, танки «Леопард-2» модификации А4, которые как ожидается, будет поставлять Германия, имеют бронестойкость лобовой проекции до 500-600 миллиметров, то есть защиту на уровне советских 70-х годов прошлого века. Их легко могут уничтожить, российские противотанковые ракеты «Корнет», «Метис» и бронебойные снаряды стандартной танковой пушки 2А46М.