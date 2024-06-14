НАТО потребуются десятилетия, чтобы нагнать Россию

Елена Острякова.  
14.06.2024 11:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Поддержка, оказываемая НАТО Украине, выявила некоторые проблемы в производственных мощностях и способности наращивать производство.

Об этом директор программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Синтия Кук заявила в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка, оказываемая НАТО Украине, выявила некоторые проблемы в производственных мощностях и способности наращивать производство....

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«Количество боевых машин на вооружении натовских основных боевых танков, боевых машин пехоты, бронированных разведывательных машин а артиллерии с 2014 года остается неизменным или сократилось, а у европейских стран есть пробелы в военно-морских силах, средствах воздушного обеспечения, ПВО и боеприпасах, решающих исход боя. С 2014 года в потенциал НАТО были вложены значительные средства, но еще многое предстоит сделать. Так что здесь неоднозначная история», – сказала Кук.

По ее словам у НАТО с точки зрения наращивания потенциала будет отставание, и потребуются десятилетия, чтобы его ликвидировать. Чтобы помочь Украине ЕС выделил более 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов и сократил свою собственную оборонно-промышленную стратегию.

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