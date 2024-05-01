НАТО превратило Украину в кровавый полигон для испытания негодного оружия – нацист Мосийчук

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Страны НАТО используют Украину как полигон для боевых испытаний своего вооружения, которое на деле оказалось мало пригодным к реальной войне.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО переживает большущий кризис во всем, вот честно. Война на Украине показала кризис в НАТО, более того война на Украине показала, что множество вооружений из стран НАТО они не пригодны к реальным боевым действиям. Ведь войн в Европе сколько не было… никто ничего не испытывал», –сказал Мосийчук.

«Сейчас Украину обкатывают, кстати, как полигон для своего вооружения. Поэтому, когда наши соотечественники аплодируют, что нам дали новое вооружение, то надо понимать, что его дали еще, в том числе, и для испытаний в боевых условиях», – пожаловался бандеровец.