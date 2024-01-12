«НАТО превратит Украину в ядерный полигон» – Портников о логике Зеленского

Заявления не только ряда западных политиков, но и самого президента Украины Зеленского, который, выпрашивая оружие, пытается запугать натовские страны нападением России, лишены всякой логики.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия собирается нападать на страны-члены НАТО, а это Латвия, Литва или Эстония, это Польша, и она не побаивается какого-то серьёзного конфликта с США, и она не побаивается возможного ядерного ответа на какие-то свои действия, тогда возникает вопрос, почему мы всё время просимся в НАТО? Значит, гарантий безопасности просто не существует, значит, мы правильно не хотели в НАТО, хотели строить отношения с США и с РФ одновременно, значит, правильной является только многовекторная внешняя политика. Советники нынешнего офиса президента говорили, что война началась потому, что во время президентства Петра Порошенко была записана статья в Конституцию о нашей евроатлантической интеграции. Если мы так считаем, если мы так считали даже в 2022 году, что проблема не в том, что Россия собирается ликвидировать нашу государственность, а в том, что мы её обидели неправильным выбором, так давайте делать правильный выбор и присоединяться областями к РФ», – заявил Портников.

По его словам с такой логикой путь в НАТО – чистое самоубийство для Украины. «Куда мы прёмся?» – вопрошает пропагандист.

«Когда я слышу, что Россия завтра нападёт на Литву, Латвию, Польшу, Эстонию от разных людей, от президента Украины до кандидатов на пост президента США, я спрашиваю, так что ж нам тогда делать, зачем нам тогда эти гарантии? Почему мы хотим, чтобы на Вашингтонском саммите нас пригласили в НАТО, если всё равно война России с НАТО является абсолютно неизбежной, то Украина станет первым полигоном для испытания ядерного оружия РФ, если она станет членом НАТО. Куда ж мы прёмся тогда? Нужно ехать в Москву и договариваться, чтобы выжить. Это абсолютно алогичный подход. Россия может бить только по тем государствам, у которых нет никаких обязательств со стороны других относительно своей защиты. Одним из таких государств является Украина», – объяснил Портников.