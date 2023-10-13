НАТО признает, что Россия имела основания для начала СВО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал, что отказ от расширения НАТО предотвратил бы военный конфликт на Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в редакционной статье приходит «Независимая газета».

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В материале указывается, что выступая в Европарламенте 7 сентября Столтенберг несколько раз внятно признал, что «Путин принял решение о вторжении в Украину из-за опасений дальнейшего расширения НАТО». При этом Столтенберг вспомнил, что в декабре 2021 года Путин предложил США и НАТО подписать два соглашения о нерасширении альянса и демонтаже его инфраструктуры вокруг России, созданной после 1997 года, от чего альянс отказался.

«По Столтенбергу получается, что Путин начал СВО не потому, что он – воплощенное зло и ненавистник свободы, а потому, что как руководитель великой державы не мог позволить себе не замечать активных мероприятий «миролюбивого альянса» у своих границ. Столтенберг фактически подтверждает догадку о том, что, согласись НАТО на нерасширение альянса, конфликта, жертв и лишений можно было избежать», – говорится в статье.

Кроме того, в публикации приводится сделанное на днях признание лидера сенатского меньшинства республиканца Митча Макконнелла, заявившего:

«Наше с союзниками противостояние русской агрессии не является актом благотворительности. Фактически это прямая инвестиция в пополнение арсенала Америки американским оружием, произведенным американскими рабочими. Расширение нашей оборонной промышленной базы ставит Америку в более сильную позицию в противостоянии с Китаем».

Авторы обращают внимание, что если что-то подобное скажут скажут простые люди, журналисты или комментаторы – «их немедленно зачислят в разряд «кремлевских пропагандистов», продвигающих «нарративы Москвы».

«Любой, кто сказал бы публично: «НАТО спровоцировало конфликт стойким желанием расширить собственные границы и приблизиться таким образом к Москве, а эскалация военных действий и поставок вооружения служит американским интересам по модернизации своего военного потенциала с учетом прицела на неизбежный конфликт с Китаем» – был бы назван агентом Кремля», – пишет газета.

Издание считает, что в таком контексте «сложно ожидать прорывных идей, способных ставить вопрос о прекращении военного противостояния на Украине», поскольку люди, «говорящие о мире, шельмуются как предатели, оппортунисты и пораженцы».