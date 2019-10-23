НАТО призвали увеличить поддержку Украины

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что призывает все страны-члены Альянса увеличить поддержку Украины,передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Немецкая волна.

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“Все члены НАТО, как в Северной Америке, так и в Европе, предоставляют значительную поддержку Украине. Прежде всего мы предоставляем значительную политическую поддержку. Мы постоянно повторяем, что мы не признаём аннексию Крыма и что мы поддерживаем территориальную целостность Украины”, – сказал генсек НАТО.

По его словам, Альянс решительно поддерживает усилия, направленные на нахождение политического решения в контексте минских соглашений, и наблюдает прогресс в этом процессе, так же как и в процессе обмена удерживаемыми лицами.

“Мы также представляем практическую поддержку Украине. У нас есть целевые фонды, которые помогают модернизировать украинские Вооруженные силы. Отдельные члены НАТО предоставляют поддержку в рамках механизма поддержки НАТО, но также обеспечивают поддержку для обучения и подготовки, например, в системе команд и управления, в киберзащите”, – отметил Столтенберг.

Он упомянул также, что Североатлантический совет нанесёт визит в Украину на следующей неделе.

“Мы оказываем поддержку во многих направлениях – от командного управления, где союзники предоставляют обучение и подготовку, и т.д., и я как Генеральный секретарь НАТО всегда призываю союзников по НАТО предоставлять больше, сделать больше, и призываю предоставить больше инструкторов, больше средств выделять в целевые фонды, проводить большее количество мероприятий с Украиной”, – сказал Столтенберг.

“Я уже встречался с президентом Зеленским и заверил, что мы будем продолжать и расширим, и мы кстати сейчас находимся в процессе расширения нашей поддержки Украине, потому что на встрече в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел мы согласовали пакет, который направлен на развитие различных потенциалов, включая военно-морской потенциал. Это мы и будем обсуждать на совещании завтра и послезавтра (на встречах министров обороны НАТО – ред.). Это непрекращающийся диалог НАТО о том, насколько важно, чтоб все члены НАТО оказывали поддержку, и я призываю увеличивать эту поддержку”, – добавил он.