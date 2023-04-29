НАТО продолжает приготовления ко второму фронту в Молдове

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Совет министров иностранных дел Евросоюза утвердил направление в Молдову «миссии партнерства» для противодействия «гибридным угрозам» со стороны России. Мандат миссии выдан на два года.

«Мы являемся свидетелями участившихся и продолжающихся попыток России дестабилизировать с помощью гибридных действий Молдовы, одну из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину. Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС в защите безопасности, территориальной целостности и суверенитета Молдовы. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим знаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», – заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Возглавит миссию румынский дипломат Космин Динеску, который в настоящее время занимает должность посла в Литве и Латвии. Его выбрали в рамках конкурса, организованного Европейской службой внешних связей.

«Мы гордимся, что наш коллега будет руководить первой гражданской миссией в Молдове, которая предполагает поддержку Кишинева в ключевых областях евроинтеграции с акцентом на укрепление устойчивости и безопасности», – сказал глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Кроме того, Совет ЕС одобрил новый санкционный режим, который позволяет замораживать активы и запрещать въезд тем, чьи действия будут расценены как подрывающие суверенитет и независимость Молдовы.

Заслуженный русофоб Молдовы депутат парламента Оазу Нантой в интервью украинскому телеканала FreeДом заявил, что сотрудничество с ЕС и НАТО носит не только публичный характер.

«Европейский союз и Североатлантический альянс однозначно приняли решение взять под крыло Республику Молдова, используя для этого все возможности за исключение вступления Молдовы в НАТО. И сейчас во взаимоотношениях Молдовы с ЕС и НАТО реализуется пусть не всегда публичная, но многоплановая программа по консолидации позиции Республики Молдова. Есть публичные действия – санкции против наших так называемых беглых олигархов. В Кишиневе начнет работать гражданская миссия Евросоюза, которая будет содействовать эффективности государственных структур в области обеспечения национальной безопасности. Это не говоря об экономике и прочее», – сказал Нантой.

Российский политолог Наталья Макеева считает, что задача миссии ЕС в Молдавии – открытие «второго фронта» против России.

«У глобального Запада в этом регионе только одна задача – дестабилизация. Если там начнется конфликт, Россия не сможет остаться в стороне, это и будет открытием «второго фронта». Любые серьезные протесты, угрожающие курсу Майи Санду, будут жестоко подавлены. А Запад закроет на это глаза», – сказала Макеева в эфире радио «Спутник».