НАТО продолжает расширение на Балканах

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

США надавят на Евросоюз, чтобы ускорить принятие туда Македонии, которая недавно стала Северной Македонией. Вступление этой страны в НАТО состоится уже в декабре.

Об этом специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень надеемся, что эта Северная Македония получит открытие переговоров о вступлении после заседания Европейского совета 16 октября. Мы четко обозначили эту позицию нашим европейским партнерам. Мы считаем, что это было бы чрезвычайно полезно. Мы также надеемся на то, что Северная Македония станет 30-м членом НАТО. В идеале уже в декабре», – сказал Палмер.

В июне 2018 года страна, ранее известная как Македония, согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония в соответствии с соглашением, в котором Греция отказалась от своего возражения против вступления Северной Македонии в НАТО и ЕС.