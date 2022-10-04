НАТО продолжит воевать с Россией руками украинцев

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Новости Украины

Североатлантический альянс будет всеми возможными силами избегать прямого военного конфликта с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, давая оценку заявлению девяти стран Центральной и Восточной Европы, поддержавших ускоренное вступление Украины в НАТО.

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«В НАТО вовсе не глупцы сидят, они понимают, если примут сейчас Украину, это приведет к прямому столкновению с Россией и ядерной войне. А потому сочли совершенно невозможным вариант приема Украины в альянс в ближайшие год-два. При том что НАТО и дальше продолжит воевать руками украинцев, тестируя свое оружие и новые технологии в боевых действиях с РФ. И девять стран Центральной и Восточной Европы никак на ситуацию не повлияют. В США их слушать попросту не будут, так как они для Вашингтона пешки», – сказал Гурулев «Московскому комсомольцу».

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов также считает, что при наличии 30 стран в альянсе поддержки девяти его членов (к тому же не имеющих большого веса) по вопросу о вступлении Украины явно мало.

Кроме того, он подчеркнул, что принятие принятие Украины противоречило бы договору о создании НАТО, поскольку нельзя принимать страну, в которой не урегулированы территориальные проблемы и продолжается военный конфликт.

«И хотя в США намерены продолжать боевые действия до последнего украинца, однако не готовы сами вести боевые действия. Ведь присоединение Украины к альянсу также будет подразумевать его вмешательство в военное противостояние с РФ. И разумеется, казус белли. Тогда у России появятся основания для ударов не только по Украине, но и по территории США. А это будет означать третью мировую войну. И думаю, на Западе все-таки не настолько сошли с ума, чтобы добровольно на это пойти», – добавил Кнутов.

Отвечая на вопрос, зачем в таком случае в Киеве выдвигают подобные инициативы, высказала мнение, делается это с целью пиара и для получения нового вооружения.