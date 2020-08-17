НАТО проведет учения по отражению удара русской армии на Львов

17.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В середине сентября во Львовской области пройдут военные учения Rapid Trident – 2020 («Быстрый Трезубец – 2020») по отработке отражения удара российских войск. В мероприятии будут задействованы военнослужащие из девяти стран. Детали плана учений накануне обсудили в академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Об этом сообщает «Армия.Inform», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сценарию обучения, страна-агрессор (а, как известно, согласно нынешнему украинскому законодательству, таковой объявлена Россия, – ред.) дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать её. В то же время объединенная группировка войск союзных государств организует оборону, впоследствии освобождает временно оккупированные агрессором территории и проводит стабилизационную операцию.

Весомое место во время этого отводится противодиверсионным и антитеррористическим действиям. Для выполнения этих задач будут привлечены подразделения СБУ, Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Нацполиции, Управления государственной охраны, других силовых ведомств», – говорится в сообщении.

Часть участников будет находиться в польском Люблине, где расположен штаб многонациональной Литовско-польско-украинской бригады. Там, по замыслу учений, будет работать штаб многонациональной дивизии, в координации с которым и будет выполнять задачи бригада, которая будет воевать во Львовской области.

В учении планируют задействовать колесную и гусеничную военную технику, армейскую авиацию Сухопутных войск и авиацию Воздушных Сил Украины, военно-транспортную авиацию Вооруженных сил США.