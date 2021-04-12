НАТО провоцирует Россию на концентрацию войск в южных регионах

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты и страны НАТО усилии воздушную разведку вблизи границ России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что 11 апреля в небе неподалеку от российских границ с самого утра были замечены противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США, американский разведчик RQ-4A Global Hawk, а также британский RC-135W Rivet Joint. При этом почти такая же группировка в составе P-8A Poseidon, самолета-авиаразведчика США Lockheed EP-3E, дрона RQ4 Global Hawk там уже действовала днем ранее.

В свою очередь военный эксперт, полковник Николай Шульгин обращает внимание, что стратегические авиаобъекты НАТО в последние дни регулярно появляются над Черным морем вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.

«Альянс усиливает свое авиационное присутствие вблизи России. Тут в нейтральном пространстве действуют не только разведывательные, но и ударные комплексы НАТО. И это уже повод, чтобы Российская армия концентрировала свои войска на юге страны», – считает эксперт.

Он полагает, что НАТО провоцирует Россию для концентрации своих войск и морских сил в Азовско-Черноморском регионе.

«Намеченные боевые действия Украины будут, видимо, сопровождаться негласной поддержкой США и НАТО. Они скорее всего будут связаны с масштабным применением со стороны авиации и флота альянса средств радиоэлектронной борьбы. Возможны с их стороны новые быстрые поставки летального оружия (противотанковых управляемых ракет, ударных беспилотников и т.п.), а также организация различных военных международных маневров, направленных на противодействие силам Черноморского флота и сухопутным российским группировкам», – подчеркнул Шульгин.