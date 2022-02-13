НАТО проводит ротацию шпионов на Донбассе под вывеской ОБСЕ

Часть сотрудников ОБСЕ эвакуируются из Донбасса, говорится в заявлении организации на официальном сайте.

«Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней. Вместе с тем Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине», – говорится в сообщении.

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Сотрудники СММ ОБСЕ в Донецке пребывают в такой панике, какой не было даже в самые активные фазы боевых действий 2014-2015 гг. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких тенденций мы не видим, чтобы снижались поставки вооружений. Всё, что доставляется в Киев из западных стран, достаточно быстро доставляется на подконтрольную Украине часть Донбасса. Численность личного состава увеличилась, и сейчас наша разведка фиксирует уже порядка 150 тысяч. Очень дерзко и нагло ведут себя вооружённые формирования Украины в отношении беспилотников ОБСЕ. Где-то уже даже стыдно за ОБСЕ, которые должны бы это фиксировать и пресекать, но этого не происходит. Они ведут себя не как люди, которые должны своими действиями нивелировать конфликт, а в какой-то мере как пособники», – сказал Пушилин.

«Американцы сказали, что они порекомендуют всем своим уехать, а их же большинство в структуре ОБСЕ. Получается, что вообще не будет стороны наблюдения, и украинцы смогут делать что хотят?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

Глава ДНР подтвердил, что американские наблюдатели фактически «сидят на чемоданах».

«Вроде команды такой ещё не было, было только предположение, что она может поступить в отношении американских представителей СММ ОБСЕ, но вещи они уже собрали. Наши блогеры сегодня попадали к ним в гостиницу, снимали и фиксировали, что и сумки собраны, и техника собрана. То есть они не выехали, но готовы, чтобы выезжать. Это будет достаточно весомым сигналом к тому, что Украина готова к провокациям, к тому, что Украина может перейти к наступательным действиям», – заявил Пушилин.

В свою очередь, военкор Семён Пегов отметил, что проводится «тихая» эвакуация.

«ОБСЕ — организация, скажем прямо, специфическая. Помимо чисто наблюдательных и гуманитарных задач, её сотрудники выполняют и другую, зачастую исключительно разведывательную работу. В пользу блока НАТО, само собой разумеется, — и их неоднократно на этом ловили, что называется, за руку. То есть ещё раз: европейские наблюдатели — это не какие-то там безобидные гуманитарщики, ОБСЕ представляет собой крайне серьёзную военно-политическую организацию. Разведывательного типа. Конечно, они не станут публично и всей толпой убегать из Донецка. Как это сделал бы какой-нибудь завод по производству рыбных консервов. Курсируя между ДНР и территорией, подконтрольной Киеву, пользуясь тем, что их машины не подлежат досмотру, они, очевидно, проводят эвакуацию втёмную, не афишируя её масштабов. Об этом говорят факты.

Например, в воскресенье утром из Донецка через КПП выехало восемь машин. Одна из них была с прицепом. Через какое-то время наблюдатели вернулись, но уже на трёх бронированных джипах. То есть, как минимум минус пять единиц. Элементарная математика. Причём большой вопрос, с кем именно эти машины вернулись. Например, я вполне допускаю, что под видом ротации ОБСЕ эвакуирует основной персонал, а обратно завозит специалистов куда более опасного профиля. Ну, к примеру, авиакорректировщиков или специалистов (координаторов) по диверсиям. Такой сценарий, учитывая исторический опыт спецопераций НАТО, я рассматриваю как очень даже вероятный», – пишет Пегов.