«НАТО прямо воюет с российской армией на Украине» – военный аналитик

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Новости Украины

Прямое боестолкновение сил НАТО и РФ на территории Украины либо вот-вот состоится, либо уже произошло.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос о возможности и сроках прямого боестолкновения РФ и НАТО полковник, ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов ответил, что на территории Украины уже развернуто очень много сил Альянса и эскалация может произойти «в любой момент».

«Потому что очень много сил НАТО задействовано на территории Украины, начиная от разведывательных, это и «Аваксы» (Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения – ред.), и другие разведывательные самолеты пилотируемые и беспилотные, это космические аппараты. Дело в том, что технически для каждого их этих элементов мы можем дотянуться. И не исключено, что когда-нибудь дотянемся, намеренно или случайно. И это будет поводом конечно для начала боевых действий между войсками НАТО и Россией», – заявил Клупов.

В свою очередь, военный аналитик Александр Артамонов сказал, что НАТО уже напрямую воюет с российской армией, а конфликт давно перешел к новой фазе.

«Линия противостояния НАТО напрямую с Россией пресечена на Николаево-Херсонском направлении, буквально вчера-позавчера, когда подразделения Леопард-2 А4 двинулось в атаку под Сухим Ставком (населённый пункт в Великоалександровском районе Херсонской области – ред.). Предполагается, что там были украинские экипажи, но танки были ли испанские, нидерландские не суть. Это так или иначе уже стреляющее оружие НАТО, которое предполагает целеполагание системы НАТО по принципу сетецентрическому, использование всей системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления и спутниковой системы НАТО. И поэтому поводу хватит самих себя обманывать», – призвал эксперт.

«С нами на данный момент уже напрямую воюет НАТО. Гибель нашего крейсера «Москва» – это, скорее всего, НАТО. По этому поводу мы перешли уже к новой фазе конфликта. Это никакая не Украина», – добавил Артамонов.