НАТО пытается запугать Россию увеличением поставок оружия Украине – финский премьер

Инициативы стран западного блока нужны для того, чтобы убедить Москву в решимости НАТО поддерживать киевский режим до конца.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месседж России – что эта помощь не закончится. Будем помогать столько, сколько надо. И Финляндия примет третий пакет помощи оружием Украине. Это важно, чтобы мы обговаривали танки, самолёты, обучение, которое необходимо украинцам для того, чтобы использовать это оружие.

Необходимы общие усилия, потому что никто один не справится. Только вместе мы можем изменить ситуацию», – сказала Марин.