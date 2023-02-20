НАТО пытается запугать Россию увеличением поставок оружия Украине – финский премьер
Инициативы стран западного блока нужны для того, чтобы убедить Москву в решимости НАТО поддерживать киевский режим до конца.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Месседж России – что эта помощь не закончится. Будем помогать столько, сколько надо. И Финляндия примет третий пакет помощи оружием Украине. Это важно, чтобы мы обговаривали танки, самолёты, обучение, которое необходимо украинцам для того, чтобы использовать это оружие.
Необходимы общие усилия, потому что никто один не справится. Только вместе мы можем изменить ситуацию», – сказала Марин.
Модератор уточнила, даст ли танки Финляндия.
«Я не буду сейчас объявлять», – уклонилась премьер.
«Среди украинцев есть разочарование. Все говорят, что будут поддерживать сколько надо. Но когда спрашиваешь конкретно – ничего не говорят», – надавила модератор.
Однако политик все равно избежала содержательного обещания.
«У нас политика, что мы не оглашаем публично такие вещи. Украинцы знают, что мы дали. Разумеется, мы будем делать заявления, когда примем третий пакет и обсудим с украинцами, что им надо. У нас очень хорошая связь с ними», – снова ушла от прямого ответа Марин.
Спасибо!
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