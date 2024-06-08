НАТО расчехляет арсеналы холодной влйны и строит планы на горячую, а у немцев недобор в Бундесвере

Сергей Чижов.  
08.06.2024 09:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 116
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Запад, НАТО, Политика


НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания холодной войны, в которых прописано, как альянс отреагирует на возможное нападение со стороны России, сообщает агентство Reuters.

В этих документах,  как сообщил Reuters анонимный европейский дипломат, НАТО ставит перед своими членами более сложные задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания холодной войны, в которых прописано,...

В то же воемя немецкий Бундесвер, как пишет издание Der Spiegel, обнаружил нехватку в своих рядах более 75 тысяч военнослужащих. Именно столько требуется армии ФРГ чтобы покрыть все свои потребности и обеспечить стране качественную оборону.

Как следует из конфиденциальных документов, на которые ссылается издание, в Минобороны Германии считает, что для выполнения своих обязательств перед НАТО стране потребуется увеличить численность армии по меньшей мере еще на 75 тысяч человек.

В прошлом году лидеры НАТО подписали первый крупный оборонный план со времен окончания холодной войны, напоминает издание. В нем подробно описывается, как военный альянс может ответить на возможное нападение России.

Из этого плана вытекают конкретные требования к количеству войск, оружию, усилению противовоздушной обороны, запасам ракет дальнего радиуса действия и логистическим возможностям для успешного выступления в прямом конфлкте с Россией, который, по мнению высшего военного руководства Германии, может произойти уже в 2029 году.

Немецкие военные официалы говорят, что необходимое количество военнослужащих может оказаться и выше, поскольку Германия будет основным плацдармом и логистическим центром в случае конфликта с РФ.

Министр обороны Борис Писториус ранее поручил своему министерству изучить потенциальные модели для повторного введения военной службы.

Сейчас в бундесвере служат около 180 000 солдат и 80 000 гражданских сотрудников. По данным Der Spiegel, Писториус планирует представить планы по набору 10 тысяч человек в год, предлагая добровольцам заполнить анкету в рамках кампании под лозунгом «Лучший год в моей жизни».

В министерстве обороны ФРГ пока не комментировали информацию СМИ о возможном наборе военнослужащих. Сам же Der Spiegel отмечает, что «призывы к увеличению количества войск могут стать еще одной головной болью для правительства, которое пытается решить, как профинансировать резкий рост расходов на оборону».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть