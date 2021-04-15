НАТО раскололось из-за идеи размещения баз США на Украине

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Появившаяся в СМИ идея размещения баз США на Украине уже вызвала противоречия внутри НАТО.

Об этом в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил бывший посол в России, экс-заместитель генсекретаря Североатлантического альянса Александр Вершбоу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, безусловно, сделали все возможное, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины с помощью оборудования, разведки, обучения. Я уверен, что эта поддержка не только будет продолжаться, но и увеличиваться администрацией Байдена. Это принципиальный вопрос – Украина должна быть в состоянии защитить себя, даже если она пока не является членом НАТО и не получила гарантии безопасности от НАТО.

Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но я думаю, что они будут обеспокоены тем, что это приведет к расколу внутри НАТО, где, к сожалению, нет консенсуса в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя.

Так что косвенная поддержка более вероятна. Если этот кризис не закончится катастрофой, США должны будут начать переговоры со странами-союзниками по поводу долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины даже до того, как членство в НАТО станет возможным.

В некоторых публикациях Атлантического совета я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия НАТО или США на украинском учебном полигоне, чтобы россияне каждый день могли видеть, что НАТО привержено безопасности Украины и ее будущей интеграции.

Некоторые из моих коллег предложили присутствие в Одесском порту, чтобы была некая совместная военно-морская координация на постоянной основе, чтобы удержать россиян от дальнейшей агрессии в Черном море. И так могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдет воевать за Украину. На данный момент страны-союзники к этому совсем не готовы», – заявил Вершбоу.