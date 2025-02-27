НАТО распадается на три части, две из которых против России – Кущ

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 19:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


С приходом Дональда Трампа к власти, НАТО расколется на три части, каждая из которых будет выполнять для США свою задачу.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С приходом Дональда Трампа к власти, НАТО расколется на три части, каждая из которых...

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«НАТО расщепляется на три направления. Первое направление – это чисто континентальный блок, где США практически не хотят участвовать, мол, создавайте свои континентальные силы безопасности, защищайте себя сами или платите нам большие деньги.

Второе направление – арктическое. Это, я бы так сказал, будут государства арктического договора. В этом контексте как раз я рассматриваю вступление в НАТО Финляндии и Швеции. То есть это все вот туда в Арктику идет. Здесь, опять же, это заявление Трампа по поводу Гренландии и Канады. Это чисто арктический вектор.

Потому что Трамп видит, что в Арктике Россия очень серьезно подвинулась вперед. Россия двигается в сторону центра Арктики. Если посмотреть, российская база Нагурское, то она находится в 700 милях от Канады.

То есть Россия очень серьезно продвинулась. И там у нее десятки военных баз. Это все произошло за последние несколько десятков лет. И Китай туда активно подключается. Здесь уже противостояние за Арктику», – рассуждал Кущ, не упомянув, что РФ и США начали консультации о мирном освоении Арктики.

«И третий вектор. Это Индо-Тихоокеанский регион. Здесь как раз встреча Рубио с министрами иностранных дел Индии, Австралии, Японии и США. Такой квартет», – подытожил укро-эксперт.

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