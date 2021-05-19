НАТО расписывается в своей беспомощности перед Россией – Илларионов

19.05.2021, Киев, Максим Карпенко

В истории со взрывом военного склада в Чехии НАТО расписалось в своей беспомощности и дало четкий сигнал России, о том, что в случае нападения 5-я статья Устава НАТО применена не будет.

Об этом в эфире интернет-канала «В гостях у Гордона» заявил бывший советник президента России Владимира Путина, Андрей Илларионов, перебравшийся в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов подчеркнул, что санкции в отношении российских дипломатов были приняты всего пятью государствами-членами НАТО, при этом фактический руководитель Альянса – США – закрыл глаза на произошедшее.

«Когда чехи подтвердили, что взрывы проведены российскими сотрудниками ГРУ, в результате которых погибли два чешских гражданина, нынешнее НАТО, возглавляемое нынешней администрацией США с нынешним президентом Баденом, не выполнило требования статьи 5-й Устава НАТО. Пять стран – Чехия, Словакия и три балтийских страны выполнили, Соединенные Штаты не выполнили. Это очень важный знак, сигнал того, кто выполняет 5-ю статью Устава НАТО, а кто не выполняет. И при какой администрации риск использования вооруженных сил России против других стран, даже членов НАТО, не говоря уже о не членах НАТО, вырос гораздо серьезнее, чем это было три года назад при предыдущей администрации. Это очень опасный сигнал, который Путин, конечно, прекрасно понял», – заявил Илларионов.

Напомним, что отношения России и Чехии обострились после того, как Прага обвинила Москву в организации взрывов в чешском Врбетице складов с оружием в 2014 году. При этом президент Чехии заявил, что доказательств этой версии нет. Похожего мнения придерживался и чешский генпрокурор, подавший затем в отставку, заявив о давлении на него минюста из-за этого дела.