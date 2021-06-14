НАТО рассыпется без конфликта в Донбассе – эксперт

14.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Война на Украине выгодна НАТО и его сторонникам, потому что позволяет сохранить Альянс.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, структура НАТО не устраивает многих его европейских членов, которые уже давно выступают с идеями о создании собственного военного блока.

«То, что мы серьезно не обсуждали в Украине, будучи погружены в трагедию войны и расколы, – это неустойчивость, кризис и исчерпание потенциала и внутреннего доверия в самом европатлантическом альянсе. Наши политики, периодически ища поддержку во взаимоотношениях с Россией, просили военной помощи, финансовой, политической. НАТО с радостью пользовалось этим поводом для очередных деклараций своей силы и поддержки, но на самом деле, кризис в Украине, как и еще ряд кризисов, помогали Штатам, Великобритании как наиболее сильным заинтересантам в этом альянсе, сохранять НАТО.

В Европе к этому времени уже вызрела ситуация глубокой реформы в системе безопасности и создания более сильной, субъектной системы собственно европейской или европоцентричной безопасности. Давайте вспомним, сколько было заявлений, например, французских и немецких политиков и, минимум, два президента Франции говорили о необходимости европейской армии. Это не были выдумки, это была концептуальная проработка, которая заложена, в том числе и в новую стратегию развития европейской безопасности… Мне кажется, что кризис Украины, ее территориальные потери, ее внутренний социальный полураспад, в котором мы находимся, стал серьезным поводом для сторонников сохранения силы НАТО. Им нужны были аргументы, что на востоке по-прежнему есть опасность. Сторонники возрождения силы НАТО, они этим хорошо воспользовались. Далеко не все страны Европы – члены НАТО довольны тем, что НАТО сохраняется как наследие «Холодной войны» – там очень много сторонников новой субъектности Евросоюза. Так что в этом смысле трагедия Украины помогает сторонниками НАТО его сохранять», – заявил Ермолаев.