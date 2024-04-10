«НАТО разваливается, никто не хочет воевать» – Риттер

Константин Серпилин.  
10.04.2024 11:03
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


В то время, как в России поток добровольцев не заканчивается, в странах запада никто не хочет воевать.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, как в России поток добровольцев не заканчивается, в странах запада никто...

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«Русские знают, что это не глупая война. Русские защищают русских. Эта война ведётся из-за восьмилетней резни украинских националистов против русского населения. Эта война ведётся из-за того, что запад использует Украину в качестве марионеточного государства, чтобы подорвать и уничтожить Россию. Русские прекрасно знают, почему они сражаются. Вот почему у них 1,5 тысяч добровольцев каждый день отправляются на фронт», – сказал аналитик.

«У Америки была нехватка рекрутов, пришлось сократить 24 тысячи вакансий в армии из-за нехватки людей. Они сокращаются, потому что никто не хочет сражаться за Америку. Британская армия сокращается, французы уезжают, НАТО разваливается. Никто не хочет воевать за Запад.

На Украине закончились мужчины, люди убегают. Им приходится ловить людей и бить их по голове, чтобы те пошли воевать. В России в этом нет необходимости. Так что не говори, что это глупая война для русских. Они сражаются за своё экзистенциальное существование», – добавил Риттер.

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