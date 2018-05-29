29.05.2018, Москва, Елена Острякова

2 721 просмотров

НАТО развернет объекты на подступах к Москве – чем грозит отказ от борьбы за Украину

Вступление Украины и Грузии в НАТО вполне возможно. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходоренок.

«В свое время нам вступление в НАТО прибалтийских государств казалось невероятным. Вполне возможно, что НАТО готовится к худшему развитию событий. Что рано или поздно Украина окажется в составе НАТО вместе с Грузией», – сказал Ходаренок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он полагает, что реализации такого плана способствует исключительно важное геополитическое положение обеих территорий.

«С геополитической точки зрения Грузия представляет пробку на Южном Кавказе. Украина – не столько население, сколько территория – создает военные возможности для блока НАТО. Нам сейчас это кажется невероятным, но вполне возможно в районе Харькова будут развернуты позиционные районы противоракет, средства радио и радиотехнической разведки», – сказал Ходаренок.

Напомним, что расстояние от Харькова до Москвы составляет 647 километров.