НАТО развертывается в Европе, но это не точно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО увеличила число своих передовых миссий в Европе с 4 до 8. У двух из них – у канадской миссии в Латвии и немецкой в Литве – есть планы по постоянному базированию. Также планировалось увеличить численность этих миссий с 1000 военнослужащих до 5000 (уровень бригады), однако неизвестно, удалось ли это командованию.

Об этом приглашенный научный сотрудник программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Представители НАТО заявили, что они выполнили это, но в то же время начальник военного комитета американский адмирал Бауэр заявил, что существуют некоторые проблемы с готовностью, качеством сил, и согласованием сил, которые союзники предоставляют для региональных планов», – сказал Монахан.

По его словам, в среднем страны-члены НАТО отчисляют на нужды альянса 2% своего ВВП, и им удалось провести учения «Стойкий защитник», в которых приняли участие 90 тысяч военнослужащих.