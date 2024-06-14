НАТО развертывается в Европе, но это не точно

Елена Острякова.  
14.06.2024 12:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


НАТО увеличила число своих передовых миссий в Европе с 4 до 8. У двух из них – у канадской миссии в Латвии и немецкой в Литве – есть планы по постоянному базированию. Также планировалось увеличить численность этих миссий с 1000 военнослужащих до 5000 (уровень бригады), однако неизвестно, удалось ли это командованию.

Об этом приглашенный научный сотрудник программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО увеличила число своих передовых миссий в Европе с 4 до 8. У двух...

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«Представители НАТО заявили, что они выполнили это, но в то же время начальник военного комитета американский адмирал Бауэр заявил, что существуют некоторые проблемы с готовностью, качеством сил, и согласованием сил, которые союзники предоставляют для региональных планов», – сказал Монахан.

По его словам, в среднем страны-члены НАТО отчисляют на нужды альянса 2% своего ВВП, и им удалось провести учения «Стойкий защитник», в которых приняли участие 90 тысяч военнослужащих.

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