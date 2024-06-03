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Страны НАТО сознательно эскалируют конфликт на Украине, что может стать неизбежным путём к Третьей мировой войне.

Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрешение использования немецкого оружия на территории России в этой войне – это новый уровень эскалации. Похоже, что НАТО действительно хочет создать на Украине сценарий, похожий на войну во Вьетнаме. Параллельно ведутся дебаты о размещении сухопутных войск НАТО. До того, как США официально вступили в войну в 1964 году в результате сфабрикованного инцидента в Тонкинском заливе – на месте уже находились 15 американских советников. Через определённый промежуток времени американские войска были отправлены во Вьетнам для защиты инструкторов. Тогда стало ясно, что размещение собственных тренировочных войск ещё больше обострило ситуацию и привело к прямому вступлению США в войну», – напомнила Дагделен.

Она выразила уверенность, что подобный сценарий готовится и сейчас.

«Похоже, что это готовится и здесь с отправкой немецкого или другого оружия, дальность действия которого достигает крупных городов России, и отправкой большего числа инструкторов. Из МИД Германии мы знаем, что инструкторы уже находятся на месте. Премьер-министр Британии Сунак подтвердил, что там есть английские инструкторы. Президент Франции Макрон совершенно открыто говорит о своих планах отправить ещё больше войск НАТО на Украину, причём, в большем масштабе и совершенно официально. Это настоящие сорви-головы, которых нужно остановить. Нам нужно сформировать большой альянс сотрудничества со странами Юга, чтобы предотвратить эту эскалацию и неизбежный путь к Третьей мировой войне», – предупредила депутат.