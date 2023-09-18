НАТО резко активизируется на Балтике – Россия готовится к ответу

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НАТО усиливает свое присутствие в регионе Балтийского моря. Пример тому – масштабные учения «Стойкий защитник», которые пройдут весной 2024 года. В них примут участие 41 тыс. военнослужащих и 50 кораблей.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО будет продолжать активизацию в Балтике. Причина простая: Балтийское море наиболее плотно граничит с РФ, а РФ воспринимается восточными участниками блока НАТО как угроза. Причем, угроза, которая ведет боевые действия рядом – прямо с их границами, угроза, которая неоднократно поддерживалась и размещением ракетных бригад, в том числе, в Калининграде, и усилением присутствия вдоль всей границы НАТО. Они это воспринимают именно так», – сказал Корнев.

Он полагает, что Россия будет очень спокойно относиться к активностям НАТО.

«У нас достаточно все неплохо с военной точки зрения на Балтике. Россия безусловно будет наблюдать за тем, как будут проходить учения. Мы будем получать конкретную разведывательную информацию о взаимодействии разных родов войск, о том, как работают новые участники блока НАТО, и делать выводы об уровне их подготовки и степени решимости. Второй блок – я думаю, мы безусловно будет проводить свои активности, сочетая разные рода войск: ВМФ, сухопутные войска, ВКС и, конечно, же ракетные войска стратегического назначения», – сказал Корнев.