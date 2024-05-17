НАТО: Россия наращивает силы, но украинцы пока не готовы к переговорам

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 09:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Российская армия наращивает усилия для того, чтобы вернуть завоеванное в начале 2022 года, но пока говорить о стратегическом успехе не приходится.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия наращивает усилия для того, чтобы вернуть завоеванное в начале 2022 года, но...

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«По сути ситуация не изменилась до такой степени, чтобы украинские власти были готовы сесть за стол переговоров. Я думаю, что украинские вооруженные силы сражаются за то, чтобы вернуть себе землю, которая принадлежит им, и это непросто.

Для достижения этой цели необходимо многое сделать и это будет нелегко, но русским действительно нелегко вернуть то, что у них отняли украинские вооруженные силы, потому что украинские войска вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Сейчас они, российские войска, наращивают свои силы, но это не стратегическое продвижение, не стратегический успех», – заявил Бауэр.

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