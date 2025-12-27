НАТО руками Турции готовится повторить в Средней Азии то, что произошло в Сирии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада руками Турции могут повторить антироссийский сценарий в Средней Азии по аналогии с тем, как ранее это было реализовано в Сирии.

Об этом заявила эксперт информационно-консалтингового центра «Аксон» Лия Фаррахова на презентации в Казани монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Фарраховой, именно такую угрозу несёт экспансия Турции на бывшие советские республики в рамках их включения в «Организацию тюркских государств».

«Эту организацию нужно рассматривать без отрыва от внешних партнеров Турции. Если не властей США, то многих влиятельных центров. Есть еще и Европейский Союз. И, на мой взгляд, как раз невозможность стать частью так называемого «европейского цивилизованного мира» сподвигла Турцию создать схожее объединение с самими собой во главе. В Европе Турция рассматривается как некий проводник, как прокси, если угодно. Это было видно по событиям в Сирии. Уверена, что, если в Средней Азии, не дай Бог, возникнет какая-нибудь конфликтная ситуация серьезная, будут использованы – по аналогии с сирийским или с ливийским кейсом – все связи, которые Турция успела создать в регионе за последние 30 лет», – предупреждает аналитик.

Впрочем, уточнила Фаррахова, далеко не все в странах Средней Азии, в частности, среди ученых, «испытывают восторг» от перспективы поглощения неоосманским проектом.

Кроме того, сохраняются и противоречия между участниками ОТГ.

«Допустим, у киргизов и у казахов разные точки зрения на деятельность хана Кенесары», – сказала Фаррахова.

Тем не менее, в рамках пантюркистского проекта уже были написаны учебники общей тюркской истории, географии и литературы для 8-х классов. Они были изданы в Казахстане, в Азербайджане и в Турции на национальных языках.