В плане военных закупок русские гораздо лучше организованы и получают гораздо больше за свои деньги. Производить те же объёмы странам НАТО со своими подходами – будет просто разорительно.

Об этом в интервью «Times Radio» заявил британский военный эксперт Дэвид Уилли, куратор Бовингтонского музея танков в Дорсете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, нужно учитывать, что Россия Путина во многих отношениях всё ещё остаётся командной экономикой, поэтому идея о том, что люди могут работать на одном месте – что-то вроде простых вещей из коммунистической эпохи, когда оружейный эксперт мог следить за работой системы вооружения на протяжении всего срока её службы. Здесь, в британской армии, срок службы составляет максимум два-три года, а потом всё приходится изучать заново с новым человеком. Так чему мы можем научиться, и что мы можем делать? Потому что у нас просто нет таких денег, и мы должны выбирать то, что нам доступно. Например, в одних областях нам нужны высокотехнологичные решения, в других количество, а также гораздо более эффективное использование средств. Поэтому мы с завистью смотрим на российскую систему закупок, они гораздо лучше организованы и получают гораздо больше за свои деньги. Так на какие компромиссы придётся пойти натовским странам? Идея о том, что три компании будут соревноваться в течении двух-четырёх лет, прежде, чем будут приняты окончательные решения – я думаю, нам надо пересмотреть это и найти более эффективные способы решения проблем», – сказал Дорсет.

Он призвал также маштабизировать опыт ВСУ.