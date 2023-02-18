НАТО сильно как никогда, а Украину ждут чёрные дни – вице-президент США

Владимир Гладков.  
18.02.2023 22:31
  (Мск) , Мюнхен
Просмотров: 589
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украину ждут «чёрные дни», но она будет продолжать подвергаться испытаниям, пока это в интересах НАТО.

Такой вывод можно сделать из выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Камалы Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждут «чёрные дни», но она будет продолжать подвергаться испытаниям, пока это в интересах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Обязательства США по статье 5 НАТО нерушимы. Возьмём сделанное за последний год, что мы достигли в сфере многостороннего сотрудничества. Вместе мы предоставили историческую помощь Украине, вместе мы нанесли России стратегическое поражение, заставили её нести беспрецедентные издержки.

Мы укрепили нашу энергетическую безопасность и реинвестировали в нашу оборону. Мы объединились с целью защиты наших общих ценностей, интересов и общей гуманности.

У меня нет никаких сомнений в том, что это единство сохранится. У меня нет никаких иллюзий, относительно перспектив: в будущем будут чёрные дни для Украины, будут продолжаться страдания, связанные с войной. Глобальные последствия будут чувствовать близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна.

Но если Путин думает, что он может пересидеть, он жестоко ошибается. Время не на его стороне.

Конечно, украинцам и дальше придётся проходить суровое испытание, как последний год. Трансатлантическое единство тоже будет подвергаться испытанию, и я уверена, что Украина не подведёт», –  заявила вице-президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть