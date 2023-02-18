НАТО сильно как никогда, а Украину ждут чёрные дни – вице-президент США

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Украину ждут «чёрные дни», но она будет продолжать подвергаться испытаниям, пока это в интересах НАТО.

Такой вывод можно сделать из выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Камалы Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательства США по статье 5 НАТО нерушимы. Возьмём сделанное за последний год, что мы достигли в сфере многостороннего сотрудничества. Вместе мы предоставили историческую помощь Украине, вместе мы нанесли России стратегическое поражение, заставили её нести беспрецедентные издержки. Мы укрепили нашу энергетическую безопасность и реинвестировали в нашу оборону. Мы объединились с целью защиты наших общих ценностей, интересов и общей гуманности. У меня нет никаких сомнений в том, что это единство сохранится. У меня нет никаких иллюзий, относительно перспектив: в будущем будут чёрные дни для Украины, будут продолжаться страдания, связанные с войной. Глобальные последствия будут чувствовать близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. Но если Путин думает, что он может пересидеть, он жестоко ошибается. Время не на его стороне. Конечно, украинцам и дальше придётся проходить суровое испытание, как последний год. Трансатлантическое единство тоже будет подвергаться испытанию, и я уверена, что Украина не подведёт», – заявила вице-президент.