НАТО слетает с катушек и объявляет крестовый антироссийский поход

25.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Последние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской угрозе – это возвращение к старым ритуалам холодной войны.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев, давший оценку заявлениям Столтенберга.

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«Его слова – возвращение к старым ритуалам времен холодной войны. Президент Франции Эммануэль Макрон недаром говорил о «кризисе мозга» НАТО: с исчезновением Советского Союза блок потерял противника, против которого был создан, а, следовательно, и смысл своего существования. Натовцы столкнулись с проблемой самоидентификации. Можно, конечно, бороться против всех планетарных угроз и дать альянсу распухать дальше, но это будет уже не северо-атлантическая солидарность, а нечто монструозное [нелепое]», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

По его словам, в НАТО решили взяться «за старые лекала», согласно которым Россия царская или советская – это привычный и извечный враг, поскольку она всегда была альтернативой западному господству.

«Это просто и понятно для большинства обывателей в США и Европе, которым особо и объяснять-то ничего не потребуется. Надо только составить списочек мнимых угроз с Востока и продолжать тратить триллионы на содержание блока. Нам надо сохранять спокойствие, но держать порох сухим, понимая, что Запад никогда не примет нас в равноправные партнеры. Видимо, мы долго будем оставаться геополитическими соперниками. Это непросто и накладно, но мне кажется, ни они, ни, тем более, мы не желаем превратиться в смертных врагов», – резюмировал Рогулев.

В ходе проходившего в Брюсселе двухдневного заседания Совета глав МИД стран-членов НАТО Столтенберг отметился рядом антироссийских заявлений. Так, он утверждает, что «Россия усиливает агрессивное поведение за ее пределами» и пообещал ответ НАТО на рост военной силы РФ от Кавказа до Арктики.

Также генсек НАТО заявил о возрастании ракетной угрозы со стороны России, кибератаках, экономических действиях и так далее.