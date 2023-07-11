НАТО собирается поднять боевой дух Украины

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На саммите Севроатлантического альянса в Вильнюсе

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят американские эксперты.

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Так, профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник считает, что президент США Джо Байден попытается сплотить европейцев, чтобы они «проявили решимость и обязались оказывать неограниченную поддержку Украине», несмотря на то что конфликт развивается не в пользу Киева.

«На саммите НАТО Соединенные Штаты попытаются установить связь между гарантиями безопасности для Украины и реальным путем к членству в НАТО. Однако шансы на то, что блок действительно предложит Украине дорожную карту быстрого членства, практически равны нулю. Впрочем, альянс может предложить Украине другие гарантии, чтобы повысить моральный дух», – сказал Кузник «Известиям».

По словам профессора университета Уэйна в Детройте Саида Хана, во время саммита основное внимание будет уделено как Украине, так и перспективам подачи заявок новыми потенциальными членами. Он предполагает, что участники саммита согласуют предоставление дополнительной помощи Киеву.

«Вовлечение НАТО в конфликт на Украине, очевидно, будет ключевым в обсуждении путей дальнейшего сотрудничества между государствами — членами блока против России», – в свою очередь считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

Он предполагает, что в Вильнюсе, кроме прочего, будет обсуждаться возможный прием в НАТО стран Индо-Тихоокеанского региона. Так, среди государств — партнеров НАТО в этой части света значатся Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.