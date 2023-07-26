НАТО собирается устроить провокацию в Чёрном море – подставить гражданское судно под затопление

Предупреждение Минобороны РФ относительно судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальных военных целей, может быть проверено в действии одной из стран НАТО. Устроить провокацию с гражданским судном, или якобы гражданским, способны как Румыния и Болгария, так и Турция. И задача наших военных принудить такое судно удалиться или причалить в российский порт, считают эксперты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» политолог Сергей Мельничук отметил, что Украина достаточно серьезно отнеслась к решению Минобороны РФ считать с 20 июля все суда потенциальными поставщиками оружия к одесским берегам.

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«В первую очередь, важно вспомнить, что после того, как Минобороны России объявило о потенциальной угрозе, украинская сторона сделала два противоречивых заявления одновременно: Зеленский заявил, что будут искать способы вывести по морю зерно, и параллельно с этим, глава украинского МИДа объявил, что судоходство вообще мы закрываем, и ещё вокруг Крыма. Абсолютно противоречивые заявления. Но из второго следует, что у украинской стороны есть чёткое понимание, и они пока что, по крайней мере, не готовы испытывать, проверять на практике заявление Минобороны России», – отметил он.

«Вопрос в другом, могут ли планировать провокацию? Могут, конечно! Причём это будет, скорее всего, включать в себя участие какой-то из стран НАТО в Чёрном море, коих прилично. Ведь на сегодняшний день, кроме России и Абхазии выход к Чёрному морю имеют государства, так или иначе связанные с НАТО. Грузия опосредовано, как и Украина. А остальные – Румыния, Болгария, Турция могут поучаствовать посредством отправки какого-то судна, условно говоря, представленного как гражданское. И попытаться испытать, таким образом, Вооружённые силы России на смелость и решимость. В таком случае, я предполагаю, что вариант один – это самое судно мягко развернуть, не нанося ему ущерба. Потому что больше всего провокаторы хотели бы в такой ситуации, чтобы это судно было потоплено, естественно, сразу же», – считает Мельничук.

Он напомнил о попытке предыдущего президента Украины Петра Порошенко вернуть себя в политическую повестку с помощью попытки трех украинских судов прорваться в Керченский пролив без уведомлений и согласований. Тогда провокацию удалось нивелировать без открытого вооруженного противостояния.

Атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко припомнил другую провокацию – попытку прорыва турецких судов в Мариуполь для эвакуации боевиков «Азова».

«Вспомните, пожалуйста, попытки украинской стороны освободить азовцев, когда мы закрыли полностью дорогу на Мариуполь. Были попытки турецких судов прорваться сквозь заградотряд наших пограничников, чтобы проникнуть в Мариуполь. Поэтому, я предполагаю, что подобные попытки будут повторяться. Есть вариант поражения этого провокатора, но этим мы увеличим градус накала всей этой истории. А если принуждение, как зайти на посадку самолёт на свой аэродром, проследовать в наш порт и досмотреть максимально это судно-провокатор. Если там обнаружатся следы взрывчатки и снаряды, показать опять же всему миру. Но, опять же, судьи кто?», – подчеркнул Иловченко.