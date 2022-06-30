НАТО совершает большую ошибку и толкает Китай на союз с Россий
Объявив Китай потенциальной угрозой, руководство стран НАТО только подтолкнуло Пекин к Москве.
Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что саммит НАТО – исторический, поскольку он уже третий за этот год, что демонстрирует ослабление гегемонии США.
«На мой взгляд, как они говорят, саммит исторический. Впервые НАТО за год проводит три саммита. Один, правда, был по видеосвязи 25 февраля, потом – 24 марта и сейчас – третий саммит. Еще не уверен, что не проведут четвертый.
О чем это мне говорит? Когда США были гегемоном в полном смысле, в рамках Западного мира, то саммиты НАТО были не нужны. Первый саммит – 1941 г., второй – 1957 г., третий – 1974 г. То есть, собирать всю эту толпу европейскую США было не нужно.
После этого, пошли, приблизительно, через два – три года. Потом – каждый год, с 2016-го. 2020 г. пропустили, потому что был ковидным. США нужно постоянно подпитывать своих союзников, потому что в противном случае, единство альянса начинает расползаться», – пояснил эксперт.
Он напомнил, что в период холодной войны стратегическая концепция НАТО ориентировалась, главным образом, на четыре пункта, направленных на оборону и сдерживание влияния СССР. Но с 1991-го концепция была переосмыслена и базировалась уже на обеспечении безопасности и сотрудничестве.
«До сегодняшнего дня, мы считались, согласно концепции, – партнером НАТО. Думал, что НАТО сейчас примет концепцию, которая нас вернет в эпоху Холодной войны. Это так и делается, но здесь мы не рассматриваемся как «энеми» [враг]. Термина «враг» здесь не появилось. «Презент денжер» [прямая или явная угроза] – в американском законодательстве есть такое понятие», – отметил Сидоров
«Китай же внесли в эту 8-ую концепцию действительно впервые. Но как? Как «системный вызов», а с прошлого года рассматривался термин «соперник». Они не хотят переходить грань между гибридной войной и войной с «энеми», – добавил эксперт.
В то же время депутат Госдумы РФ политтехнолог Олег Матвейчев возразил, что значимость данного саммита сильно преувеличена.
«Ожидались фундаментальные какие-то вещи, но то, что произошло, не тянет на эпохальность. Месседжи: во-первых, «Мы должны победить Россию». К этому можно было бы серьезно отнестись, если бы слово этих товарищей что-то значило. «Асад должен уйти» – как заклинание из уст американского президента.
И Гуайдо назначали президентом – казалось бы, мощная ставка, так вписались мощно, что невозможно отступить. Ничего, забыли. Потом никто не вспомнит и про Украину, которая «на поле боя» должна была одержать победу. Все это – легковесные слова, бояться нечего» – считает депутат.
Он согласился, что в НАТО очень поторопились с оглашением КНР – «системным вызовом».
«Следующий месседж: объявили нас «угрозой», но попутно, очень сильно перестарались с Китаем, объявив его «системным вызовом». Китай сразу отреагировал в лице министра иностранных дел.
Посчитали, сколько живет в БРИКС, сколько – в НАТО, сказали: «Ребята, вы тут от мирового сообщества ничего не говорите». Ткнули просто носом. КНР эти вещи все учитывает, записывает и обижается. То ест, еще раз подтолкнули Китай к союзу с нами», – рассуждает Матвейчев.
Что касается обещанной 300-тысячной группировке, размещённой на восточных границах НАТО, эксперт напомнил, что всю эту братию нужно чем-то кормить, а американские военные вообще привыкли к хорошим зарплатам и довольствию.
«Все проблемы НАТО начались с того, что они взяли на себя непосильный груз: много стали расширяться, много начали брать того, что уже не соответствует геополитическому значению Америки и НАТО. А сейчас они решили на себя ещё больше груза навалить. … Пускай стоят пока. Потом бежать будут, когда их Америка будет рушиться, им не придётся поучаствовать в каких-то боях. Пускай тратят на них, ничего страшного не вижу», – уверен Матвейчев.
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