НАТО совершает большую ошибку и толкает Китай на союз с Россий

Объявив Китай потенциальной угрозой, руководство стран НАТО только подтолкнуло Пекин к Москве.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что саммит НАТО – исторический, поскольку он уже третий за этот год, что демонстрирует ослабление гегемонии США.

«На мой взгляд, как они говорят, саммит исторический. Впервые НАТО за год проводит три саммита. Один, правда, был по видеосвязи 25 февраля, потом – 24 марта и сейчас – третий саммит. Еще не уверен, что не проведут четвертый.

О чем это мне говорит? Когда США были гегемоном в полном смысле, в рамках Западного мира, то саммиты НАТО были не нужны. Первый саммит – 1941 г., второй – 1957 г., третий – 1974 г. То есть, собирать всю эту толпу европейскую США было не нужно.

После этого, пошли, приблизительно, через два – три года. Потом – каждый год, с 2016-го. 2020 г. пропустили, потому что был ковидным. США нужно постоянно подпитывать своих союзников, потому что в противном случае, единство альянса начинает расползаться», – пояснил эксперт.

Он напомнил, что в период холодной войны стратегическая концепция НАТО ориентировалась, главным образом, на четыре пункта, направленных на оборону и сдерживание влияния СССР. Но с 1991-го концепция была переосмыслена и базировалась уже на обеспечении безопасности и сотрудничестве.

«До сегодняшнего дня, мы считались, согласно концепции, – партнером НАТО. Думал, что НАТО сейчас примет концепцию, которая нас вернет в эпоху Холодной войны. Это так и делается, но здесь мы не рассматриваемся как «энеми» [враг]. Термина «враг» здесь не появилось. «Презент денжер» [прямая или явная угроза] – в американском законодательстве есть такое понятие», – отметил Сидоров

«Китай же внесли в эту 8-ую концепцию действительно впервые. Но как? Как «системный вызов», а с прошлого года рассматривался термин «соперник». Они не хотят переходить грань между гибридной войной и войной с «энеми», – добавил эксперт.