НАТО сразу развалится, если США уйдут из Украины – сенатор-демократ

Если США выйдут из Украины и перестанут ее поддерживать, НАТО ждет катастрофа и развал.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, сейчас все – и союзники, и противники, смотрят на то, что делают США, поддерживая Украину.

«Самое меньшее, что мы можем сделать, – это активизировать усилия и продолжать оказывать военную помощь, чтобы они могли защитить себя. И это касается не только Украины – речь идет о том, чтобы убедиться, что наши союзники по НАТО понимают, что Соединенные Штаты будут продолжать противостоять агрессии.

Если Соединенные Штаты уйдут, альянс НАТО начнет разваливаться. Это также посылает ужасный сигнал другим странам по всему миру, другим автократам, которые очень внимательно следят за тем, что Соединенные Штаты и наши союзники делают в отношении Украины», – причитал Ван Холлен.