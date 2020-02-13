НАТО сжимает кольцо вокруг Сербии

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Вступление Македонии в НАТО это удар, направленный против Сербии и Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговина).

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко, комментируя подписание президентом Македонии указа о принятии закона о ратификации Североатлантического соглашения.

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«Это кольцо, которое сжимается вокруг Сербии. Втягивание Черногории и Македонии в НАТО преследует цель окружить Сербию и Республику Сербскую и принудить их к максимальному сотрудничеству, а в будущем – к поглощению Северо-Атлантическим альянсом», – сказал Бондаренко.

Этот удар особенно болезнен для Сербии, которая является главным союзником Македонии в регионе.

«Для Сербии Македония всегда была младшим партнером, другом и союзником. У сербов традиционно хорошие отношения с македонцами. Пожалуй, сербы единственные македонские союзники в регионе. Потому что болгары считают, что македонцы это болгары. С греками конфликты из-за названия. Поэтому любое ослабление македонцев это удар по сербам», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что подготовка к вступлению Македонии в НАТО велась последние несколько лет.

«Этого следовало ожидать. Македонию затягивали в НАТО на протяжении последних 3-4 лет очень планомерно. Ради членства Македонии в НАТО был даже в 2016 году устроен Майдан, состоялось полузаконное смещение с поста премьер-министра Николы Груевского, который был вынужден бежать из своей страны и получил политическое убежище в Венгрии. В 2017 году там был осуществлен практически захват парламента. Его главой стал албанец. Когда был референдум о переименовании страны вся верхушка Брюсселя неделю тусовалась в Скопье и агитировала за вступление в НАТО и переименование в Северную Македонию из-за позиции Греции. На том референдуме явка составила всего 37% (при минимальной по закону 50%). То есть 63% граждан против вступления в НАТО. Но их не спросили», – сказал Бондаренко.

В качестве единственного возможного позитивного эффекта от вступления в НАТО эксперт назвал снижение интенсивности конфликта между македонцами и албанцами.

«Треть населения албанцы. Они презирают это государственное образование и считают себя частью Великой Албании. Можно выехать за пределы Скопье и увидеть названия албанских кварталов с припиской «Это не Македония» и перечеркнутым македонским флагом. Возможно, вступление в НАТО не даст вылиться противоречиям между македонцами и албанцами в большой государственный кризис, как это было в 2002 году. Тогда албанцев Македонии пришлось усмирять с помощью армии. После этого они получили свою квоту во власти и албанский язык был признан вторым государственным. С учетом демографии скоро албанцы составят половину населения страны, и Македония станет частью проекта Великая Албания», – сказал Бондаренко.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал указ о принятии Закона о ратификации Североатлантического соглашения. Северная Македония окончательно станет членом НАТО, когда Протокол о вступлении ратифицирует Испания, что ожидается в марте.