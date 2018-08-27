НАТО трещит по швам – Украина опоздала

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Идея вступления Украины в НАТО – это вчерашний день, ситуация в мире стремительно меняется, целостность альянса под угрозой. Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готово ли НАТО воевать за своих членов, таких как балтийские страны? Готовы ли французы воевать за Гданьск?», – сказал бывший министр.

«Будем ли мы, то есть США, воевать, если Черногория или Македония начнёт войну?» – добавил Грищенко.

«Когда мы стремимся стать членом того или иного альянса, нужно понимать не только его преимущества, но осознавать, что возникает ситуация, которая отличается от того, что было 15-20 лет назад. Мы опаздываем в восприятии реалий», – считает дипломат.