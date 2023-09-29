НАТО усиливает контингент в оккупированном Косово

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Совет НАТО одобрил отправку дополнительных сил в Косово «в связи со сложившейся ситуацией». Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне совет НАТО провел заседание, на котором обсуждалась ситуация захваченном албанскими сепаратистами сербском крае. В последнее время на севере Косово, где сосредоточены главные сербские анклавы, обострилась обстановка.

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«С мая мы увеличили присутствие сил КФОР. Только вчера Совет НАТО утвердил дополнительные силы в связи со сложившейся ситуацией…. Мы всегда будем предпринимать все необходимые действия для поддержания безопасности пространства и свободы передвижения для всех людей, живущих в Косово. Мы делаем это беспристрастно и в соответствии с нашим мандатом ООН», – говорится в заявлении НАТО.

Также оккупанты выступили с дежурными призывом к обеим сторонам «немедленно провести деэскалацию»:

«Мы приглашаем Белград и Приштину участвовать в диалоге при посредничестве ЕС, как единственном способе разрешения важных проблем и достижения решений, уважающих права всех сообществ. Это ключ к постоянной безопасности в Косово и стабильности в регионе».

Что характерно, увеличившие свое присутствие в крае оккупанты никак не помешали сепаратистскому албанскому режиму Альбина Курти проводить репрессии на севере Косово. И даже не попробовали развести противоборствующие стороны ради избежания «эскалации» в ходе недавнего инцидента в Баньске.