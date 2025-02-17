НАТО устремилось к развалу, как горбачёвский СССР – Кущ

Вадим Москаленко.  
17.02.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакие экономические и политические связи не удержат НАТО от развала.

Об этом в эфире видеоблога «UKRLIFE» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие экономические и политические связи не удержат НАТО от развала. Об этом в эфире...

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Ведущая поинтересовалась может ли развалиться Североатлантический альянс.

«Все эти тезисы о сильных связях, в том числе экономических, с одной стороны, кажутся существенными. Но при глубоком рассмотрении не выдерживают критики. Здесь можно применять метод исторической аналогии.

В своё время серьёзные экономические интересы связывали Западную и Восточную Римские империи. Я помню, как когда-то советские политики говорили, что СССР никогда не распадётся, потому что республики очень тесно связаны между собой экономически.

В Европе F-35, а в Советском Союзе был самолёт Антонов, комплектующие к которому производили по всему Союзу. И эта кооперация не удержала Советский Союз от развала», – сказал Кущ.

«Поэтому, когда говорят, что некая кооперация связывает США и Европу, и это каким-то образом удержит их от разлома – это такая же наивная позиция.

Советский Союз распался, потому что это было в интересах республик, которые начали процессы, направленные на демонтаж СССР. Это было в интересах политических элит, и никакие кооперационные связи не удержали.

Точно так же и сейчас – если это в интересах политических элит США, то тот же процесс будет происходить», – добавил экономист.

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