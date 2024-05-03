НАТО уже готовит ввод войск на Западную Украину – Бондаренко

Страны западного блока готовятся вводить на территорию Западной Украины ограниченный военный контингент якобы для обучения всушников.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас имеет преимущественные позиции. Это признают многие. У нее больше мобилизационный ресурс, у нее военная машина, оборонная машина у нее работает достаточно серьезно, недостатка в вооружении она не испытывает», – сказал он.

«Вот такая сложилась ситуация, поэтому сейчас начали говорить очень активно, что, возможно, будут введены натовские войска на Украину. Вот сегодня уже начали делать заявление о том, что НАТО может разместить свои учебные центры на Западной Украине.

И для того, чтобы не возить солдат в Польшу, Германию или еще куда-либо на учебу, просто инструкторов сюда пришлют, а под видом инструкторов еще заведут войска, небольшие по численности, но все-таки будет присутствие натовских войск. И вот, вроде бы они будут готовить на Западной Украине как раз новых бойцов», – добавил Бондаренко.