НАТО уже готовит ввод войск на Западную Украину – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Страны западного блока готовятся вводить на территорию Западной Украины ограниченный военный контингент якобы для обучения всушников.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока готовятся вводить на территорию Западной Украины ограниченный военный контингент якобы для...

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«Россия сейчас имеет преимущественные позиции. Это признают многие. У нее больше мобилизационный ресурс, у нее военная машина, оборонная машина у нее работает достаточно серьезно, недостатка в вооружении она не испытывает», – сказал он.

«Вот такая сложилась ситуация, поэтому сейчас начали говорить очень активно, что, возможно, будут введены натовские войска на Украину. Вот сегодня уже начали делать заявление о том, что НАТО может разместить свои учебные центры на Западной Украине.

И для того, чтобы не возить солдат в Польшу, Германию или еще куда-либо на учебу, просто инструкторов сюда пришлют, а под видом инструкторов еще заведут войска, небольшие по численности, но все-таки будет присутствие натовских войск. И вот, вроде бы они будут готовить на Западной Украине как раз новых бойцов», – добавил Бондаренко.

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