НАТО уже готово на Третью мировую войну – Климкин

26.08.2022  11:30 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

США, Британия и ЕС уже ведут дискуссии о планомерном отходе от формального противостояния с РФ руками Украины и переходу к непосредственным боевым действиям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США, Британия и ЕС уже ведут дискуссии о планомерном отходе от формального противостояния с...

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«Запад прекратил придерживаться тактики «А как бы чего-нибудь не вышло?». Да, они и дальше пытаются избежать эскалации, но «Как бы ничего не вышло?»… эта логика постепенно отсеивается», – сказал экс-министр.

«Официально [на Западе] говорят, что не хотят стать частью этой войны, но подчеркиваю, они уже на нашей стороне, как минимум, формально являются частью нашей войны. Тем не менее, дискуссии об этом ведутся, и в НАТО уже начинают понимать, что могут возникнуть в будущем условия, на которых они станут частью этой войны, и это будет классическая Третья мировая.

Они говорят, что конфликт будет продолжительным, похожим на Первую или Вторую мировые войны. Абсолютно другие слова, нежели мы слышали два – три месяца назад», – резюмировал украинский дипломат.

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