НАТО уже присмотрела здание для своего штаба в Севастополе

Елена Острякова.  
25.05.2024 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Общество, Россия


Россия поддержала референдум в Крыму в 2014 году, потому что знала о планах НАТО по вводу туда войск.

Об этом в интервью «Медиаметрикс» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поддержала референдум в Крыму в 2014 году, потому что знала о планах НАТО...

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«Мы ровным счетом также поступили, когда освободили Крым по желанию крымского народа, по некоторым данным, буквально за две недели до ввода натовских войск на территорию Крыма. Я знаю даже, в каком здании должен был располагаться натовский штаб в Севастополе, прям над бухтой», – сказал Артамонов.

По его словам точно также конфликт с НАТО был неизбежен в 2022 году, поэтому Россия нанесла превентивный удар, начав СВО.

Аналогичная ситуация, по мнению эксперта, сложилась сейчас, когда Франция открыто объявляет о готовности ввести войска на Украину, а США уже нарастили производство снарядов с 2-3 до 10-15 тысяч.

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