НАТО в корне изменит свои подходы к обороне Альянса в конфликте с РФ – советник блока

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На грядущем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне будет представлена модель, по которой национальные контингенты Альянса должны будут противостоять России в вероятном прямом столкновении.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил советник командующего Военно-морским командованием НАТО Джеймс Берджерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы находимся в процессе создания гораздо более надежной координации и набора командных взаимоотношений, основанных на семействе планов, которые были утверждены в Вильнюсе. Предложения, которые были направлены к главам государств и правительств в Вашингтоне, укрепят эту позицию… То, что мы предлагаем на Вашингтонском саммите, заключается в том, что там будет гораздо большая интеграция национальных вооруженных сил и сил НАТО, национального командования и координации. А также командование и координация НАТО в будущей модели. Семейство планов засекречено. Можно сказать, вот что: фундаментальное изменение заключается в том, что мы отходим от старой системы планирования, которая предполагала, что если у НАТО возникнет конфликт, то это будет конфликт с противником на одном небольшом участке Североатлантического Альянса в зоне ответственности, и наши силы реагирования НАТО, объединенные для нападения в одном месте и в одно время, очень малочисленные», – сказал он.

«Теперь мы понимаем, что в случае конфликта с Россией, вам придется защищаться везде, и для этого вам придется мобилизовать большую часть национальных ресурсов Североатлантического Альянса», – заявил Берджерон.