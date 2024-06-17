НАТО в корне изменит свои подходы к обороне Альянса в конфликте с РФ – советник блока

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 17:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


На грядущем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне будет представлена модель, по которой национальные контингенты Альянса должны будут противостоять России в вероятном прямом столкновении.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил советник командующего Военно-морским командованием НАТО Джеймс Берджерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне будет представлена модель, по которой национальные контингенты...

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«Мы находимся в процессе создания гораздо более надежной координации и набора командных взаимоотношений, основанных на семействе планов, которые были утверждены в Вильнюсе. Предложения, которые были направлены к главам государств и правительств в Вашингтоне, укрепят эту позицию…

То, что мы предлагаем на Вашингтонском саммите, заключается в том, что там будет гораздо большая интеграция национальных вооруженных сил и сил НАТО, национального командования и координации. А также командование и координация НАТО в будущей модели. Семейство планов засекречено.

Можно сказать, вот что: фундаментальное изменение заключается в том, что мы отходим от старой системы планирования, которая предполагала, что если у НАТО возникнет конфликт, то это будет конфликт с противником на одном небольшом участке Североатлантического Альянса в зоне ответственности, и наши силы реагирования НАТО, объединенные для нападения в одном месте и в одно время, очень малочисленные», – сказал он.

«Теперь мы понимаем, что в случае конфликта с Россией, вам придется защищаться везде, и для этого вам придется мобилизовать большую часть национальных ресурсов Североатлантического Альянса», – заявил Берджерон.

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