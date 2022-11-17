НАТО в очередной раз проигнорировало слезную мольбу Украины

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НАТО не отвечает на просьбы Украины собрать срочное заседание членов Альянса в ответ на ракетные удары по ее территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, Альянс не хочет закрывать и украинское небо.

«Я бы очень хотел, начиная с 10 октября, услышать ответ Альянса. Я лично говорил со многими лидерами членов Альянса, включая генерального секретаря. Ответ позитивный по срочному созыву онлайн-саммита НАТО по вопросам расстрела Украины, начиная с массированных ударов ракетами и иранскими дронами. Я не услышал этого ответа, ни один институт в нашем государстве, который получил от меня прямое задание получить через «не могу» эту возможность, чтобы проговорить все наши действия, как закрывать небо, я уже не говорю и не хочу жаловаться, начиная с того, что мы бы хотели закрытия неба с самого начала. Этого не произошло», – заявил Зеленский.