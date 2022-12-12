«НАТО в тихой ярости»: Польша и Германия бьют горшки из-за Украины

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Между Германией и Польшей усугубляется политико-дипломатический раскол на фоне войны на Украине, что подрывает единство НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс».

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«Ядовитый характер отношений был недавно продемонстрирован предложением Германии предоставить Польше две батареи дефицитных и дорогих зенитно-ракетных комплексов Patriot после того, как в прошлом месяце украинская ракета сбилась с курса и убила двух поляков в маленьком городке Пшеводов. Польша сначала приняла предложение разместить Patriot, затем отвергла его. Тогда они настаивали на том, чтобы батареи были размещены в Украине, что для НАТО невыгодно, так как ракетные комплексы будут эксплуатироваться персоналом НАТО. После значительного беспокойства союзников и публичной критики поляки, похоже, снова согласились принять ракеты», – отмечается в статье.

По мнению берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яны Пульерини, немецко-польские отношения ухудшались в течение многих лет, но сейчас они достигли своего пика и наносят реальный ущерб».

«Между востоком и западом Европы, старой Европой и новой Европой возникает разрыв, и это выгодно только Владимиру Путину», – сокрушается Пульерини.

Отверг предложение Германии

По словам, лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, позиция Германии «пока не дает оснований полагать, что они решат стрелять по российским ракетам».

«Союзники по НАТО были в тихой ярости именно потому, что разместить Patriot будут управлять немецкие солдаты, а оборонный блок ясно дал понять, что не будет размещать войска на Украине и рискует начать войну между НАТО и Россией», – пишет газета.

По словам, политического эксперта Михала Барановского из немецкого фонда Маршалла, «для ведущего политика Польши и главы правящей коалиции заявление о том, что он не доверяет Германии как союзнику, было шокирующим».

«При неправильном управлении это может повредить единству альянса за пределами двух стран — я никогда не видел, чтобы безопасность использовалась таким образом, в этой ядовитой смеси», – считает он.

Соглашается с таким мнением и Петр Бурас из Европейского совета по Международным отношениям.

«Много говорят о единстве и сотрудничестве Запада и ЕС по Украине, но в то же время эта война вызвала значительную волну критики Западной Европы в Польше и странах Балтии. Это усилило скептицизм и критику, особенно в отношении Германии и Франции, и породило чувство морального превосходства по отношению к ним, что мы на правильной стороне, а они на неправильной. И это усилило недоверие к сотрудничеству с ними в области безопасности, что мы не можем полагаться на них, а только на США и Великобританию», – говорит Бурас.

По его словам, в Польше «изображают Германию врагом, а Берлин таким же опасным для Польши, как и Москва, что Берлин хочет победы России и совсем не помогает Украине».