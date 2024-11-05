НАТО вновь машет морковкой перед носом Украины

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Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе, но мостик к ее членству открыт.

Об этом на брифинге в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саммит в Вашингтоне взял на себя обязательство, что путь к членству для Украины необратим. Со времен Вашингтона мы работаем над командным центром в Висбадене, выполняя обязательства на 40 миллиардов долларов. Многие государства оказывают военную помощь Украине, США и Германия являются ведущими государствами в этом. Многие страны заключили двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Все это вместе образует этот мост к членству Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Я твердо верю, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО», – заявил Рютте.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который является одним из противников вступления Украины в НАТО, не стал прямо отвечать на вопрос, почему он против ее приглашения, но дал понять, что в ближайшее время этого не произойдет.

«Мы приняли решение в Вильнюсе и в Вашингтоне, которые хорошо соответствуют нынешней ситуации. Я думаю, что сейчас нет необходимости в новых решениях по этому вопросу, потому что ситуация не изменилась, как мы уже видели при принятии этих решений. Сейчас речь идет о том, чтобы практически гарантировать, что у Украины не закончится оружие. И Германия является лидером в Европе и мировым лидером. Это так и останется», – сказал Шольц.